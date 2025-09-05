Marcelo Bielsa sobre Chile: "Me hubiera encantado seguir en ese proyecto 4 años más"

Marcelo Bielsa selló la clasificación de Uruguay al Mundial 2026 luego de golear a Perú por 3-0 en el estadio Centenario de Montevideo, por la penúltima fecha del proceso eliminatorio.

Tras conseguir el objetivo, el técnico de la Celeste se mostró conforme al expresar: "Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales, hubo muchos puntos altos".

Con esto, el estratego rosarino concretó su tercera clasificación a una Copa del Mundo, tras llevar antes a Argentina y Chile a una cita planetaria.

Sobre su fracaso con la Albiceleste en Corea-Japón 2002, sostuvo: "Argentina era un equipo extraordinario, único desde mi punto de vista, y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo, con justicia".

Pero también recordó su proceso en la Roja, a la que enfrentará el martes por la última fecha de estas Clasificatorias: "Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación, Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos eran un montón de jugadores bárbaros, empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores, como Suazo, Matías, Bravo, todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna".

En cuanto a la Celeste, comentó: "Este equipo de Uruguay también tiene como punto en común con las otras dos experiencias, la calidad de los jugadores. Es muy difícil que ustedes digan que si juega Valverde, Bentancur y De Arrascaeta, que ese trío de mediocampistas está en desventaja respecto de los mejores equipos del mundo".

Por último, Bielsa manifestó algo de nostalgia respecto a la Roja: "El punto en común con esas tres experiencias es la calidad de los jugadores. Con Argentina no logré que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable. En Chile fue una experiencia hermosa, por los jugadores y la relación que establecieron con su público. Me hubiera encantado seguir en ese proyecto cuatro años más, pero las cosas no se dieron. Y este equipo de Uruguay, evaluando mi gestión, no logré que la calidad de los jugadores les permitiera conseguir objetivos superiores a los que consiguieron".

