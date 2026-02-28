Marcelino Núñez se impone en duelo de chilenos en la Championship

El mediocampista chileno Marcelino Núñez se quedó con el duelo nacional en la fecha 35 de la Championship, luego de que su equipo, Ipswich Town, derrotara por 3-0 al Swansea City del portero Lawrence Vigouroux.

Ambos futbolistas nacionales fueron titulares en el compromiso. Vigouroux disputó los 90 minutos, mientras que Núñez arrancó desde el inicio y fue sustituido a los 61’ por Jack Clarke, tras cumplir una sólida actuación en el mediocampo.

El conjunto local abrió rápidamente la cuenta gracias a Anis Mehmeti a los 3 minutos, golpe que condicionó el trámite del partido y permitió a Ipswich manejar el ritmo del juego desde temprano.

Antes del descanso, Iván Azón amplió la ventaja a los 41’, consolidando la superioridad del cuadro local frente a un Swansea que no logró reaccionar ni generar peligro constante.

La goleada se cerró en el complemento con el tanto de George Hirst a los 74’, sellando una victoria contundente que reafirma el buen momento del Ipswich en la recta final del torneo.

Con este resultado, Ipswich se mantiene cuarto con 60 puntos, firme en su lucha por el ascenso a la Premier League, mientras que Swansea queda 16° con 46 unidades, lejos de la zona de playoffs y sin aspiraciones inmediatas.

PURANOTICIA