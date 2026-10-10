Marcelino Núñez no vio acción en triunfo del Ipswich Town en Inglaterra

El Ipswich Town de Marcelino Núñez logró una victoria sobre el término del partido sobre el Fulham, aunque el mediocampista chileno no vio acción.

Aunque en la antesala del partido el entrenador de "los Azules", Gary O'Neil había mencionado que veía al volante con muchas ganas luego de su abrupta salida de la gira de la selección, llamó a la sorpresa su ausencia incluso del banco de suplentes.

En tanto, en el terreno de juego del Portman Road, a los 54' Ryan Sessegnon anotó con un gran remate de izquierda luego del despeje de un tiro de esquina, cuyo remate rasante no pudo ser contenido por el gorlero Christian Walton.

Parecía, con el reloj bien avanzado, que los visitantes se llevarían el triunfo, pero en el minuto 88 llegó el empate con la diana de Abdoul Ouattara con un gran tiro con su pierna izquierda desde fuera del área, y que se coló en el poste izquierdo de Bernd Leno.

Los festejos se desataron en el segundo minuto del tiempo adicional. A los 92' Dara O'Shea logró el tanto de la victoria para el Ipswich, que los hizo alcanzar los nueve puntos luego de seis partidos y situarse en la novena posición, aunque sin Marcelino Núñez como protagonista.

PURANOTICIA