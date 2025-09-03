Marcelino Núñez: "Estoy agradecido del Norwich, pero ahora juego en el Ipswich y lo daré todo"

Marcelino Núñez cambió de club en Inglaterra y con polémica. El volante chileno dejó el Norwich City para fichar en el archirrival, el Ipswich Town.

Por eso, el mediocampista nacional se llenó de duras críticas por parte de los hinchas del cuadro "canario", quienes consideraron el traspaso como una traición. Es más, hasta un ex compañero como Onel Hernández lo criticó con fuerza.

Y en su primera entrevista en su nuevo club, el formado en Universidad Católica se refirió a este polémico cambio de elenco: "Respeto a todos los equipos. Estoy agradecido con el Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra, pero ahora juego en el Ipswich y lo daré todo en la cancha".

"Sólo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde mi debut. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo", añadió.

Sobre el color azul de la camiseta del Ipswich, Núñez sostuvo: "Es el mismo color de la camiseta que usé en mi primer club, el de mi infancia, la Universidad Católica. Me alegra mucho volver a vestir este color".

En cuanto a su probable debut después de la fecha FIFA de septiembre, dojo estar ansioso: "El estadio es precioso. Quiero ver el ambiente de la afición. Estoy deseando debutar".

