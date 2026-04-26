Maratón de Santiago quedó en manos del kenianao Cornelius Chepkok

Una verdadera fiesta se vivió la mañana de este domingo en las calle de la capital con la realización del Maratón de Santiago, evento que congregó a más de 33 mil corredores entre profesionales y amateurs.

La prueba principal de 42 kilómetros quedó en manos del keniano Cornelius Chepkok, mientras que el chileno Hugo Catrileo obtuvo un más que meritorio tercer puesto. "Hubo dificultades que se hablaron ayer, (sábado) pero hablar eso al final… es parte de la organización y eso tiene que mejorar a través de ellos", expresó el nacional.

En la rama femenina, en tanto, el oro fue para la etíope Tigst Belew, quien en conversación con TVN expresó que "estoy muy feliz, me ayudó mucho la gente cuando iba corriendo".

Otro criollo que brilló en la jornada fue Diego Uribe, que agigantó su poderío en los 10K con su tercera victoria consecutiva. Pero no solo él festejo, ya que su compatriota Daniela Moya se impuso en damas.

Por último, en los 21K los vencedores fueron el peruano Alejandro Alania y la argentina Belén Casetta.

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