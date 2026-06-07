Colo Colo visita a Huachipato con oncena alternativa tras quedar eliminado

Colo Colo visitará a partir de las 15:00 horas de este domingo a Huachipato en el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga, sabiendo que no le queda más que defender su honor.

Es que la victoria que cosechó este viernes Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción le permitió a los piratas asegurar la punta de su zona y, de paso, sentenció prematuramente la eliminación del Cacique.

Debido a esta situación y considerando la ausencia de algunos seleccionados, el técnico albo Fernando Ortiz metió mano al equipo y este sábado se decidió por alinear un once alternativo, destacando las ausencias de algunas de sus figuras como Arturo Vidal y Javier Correa.

Así, el Cacique se presentaría en Talcahuano con Eduardo Villanueva; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Rodrigo Catalán, Tomás Alarcón, Francisco Marchant, Vicente Martínez, Lautaro Pastrán; y Maximiliano Romero.

En la vereda opuesta y si bien también quedaron fuera en la carrera por clasificar, los acereros tratarán de cosechar un buen resultado pensando en la próxima semana, cuando enfrenten a Ñublense en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Para hacerlo, el entrenador Jaime García dispondrá desde el inicio de Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa.

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