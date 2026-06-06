Ñublense vence a U. de Concepción y avanza a semifinales de la Copa de La Liga

Ñublense derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en partido válido por la sexta y última fecha del Grupo B de la Copa de La Liga.

La victoria permitió a los Diablos Rojos asegurar su presencia en las semifinales del torneo y finalizar como líderes de su grupo.

En cuanto a las acciones de juego, la apertura de la cuenta llegó a los 35 minutos. La jugada se inició con un contra ataque encabezado por Matías Plaza, quien fue objeto de una infracción. Sin embargo, el balón quedó en poder de Jovany Campusano, que habilitó de primera a Ignacio Jeraldino. El delantero, sin marca, definió cruzado con un remate de derecha para establecer el 1-0 parcial.

La igualdad para los penquistas llegó apenas iniciado el complemento. Tras un tiro de esquina y un despeje a medias de la defensa local, Leonel González (49’) capturó el rebote en el borde del área y sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo para decretar el 1-1 transitorio.

El encuentro estuvo marcado por constantes interrupciones producto de faltas e infracciones. La tensión aumentó a los 86 minutos, cuando se produjo un conato entre jugadores de ambos equipos. Jovany Campusano y Luis Rojas fueron amonestados, aunque el volante de Universidad de Concepción ya había recibido tarjeta amarilla previamente, por lo que terminó siendo expulsado.

La superioridad numérica fue aprovechada por Ñublense. Tras un tiro libre que la defensa visitante no logró despejar, Diego Sanhueza luchó el balón dentro del área y conectó un derechazo para marcar el 2-1 definitivo.

Universidad de Concepción no bajó los brazos y encontró el empate en los descuentos mediante Agustín Urzi. Sin embargo, la anotación fue invalidada por posición de adelanto.

En los minutos finales, los chillanejos administraron la ventaja y aseguraron un triunfo que les permitió cumplir el objetivo de clasificar a la ronda de los cuatro mejores.

De esta manera, y pese a la victoria de Universidad Católica en su respectivo compromiso, Ñublense se quedó con el liderato del Grupo B al sumar 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates. Además, dejó sin opciones a los cruzados y avanzó a las semifinales de la Copa de La Liga.

Las semifinales de la Copa de La Liga 2026 se disputarán en formato de ida y vuelta entre el 7 y el 12 de julio.

Ñublense (2)

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Diego Sanhueza 86’), León Mansilla (Pablo Calderón 63’), Matías Plaza (Alex Valdés 63’), Manuel Rivera, Jovanny Campusano; Ignacio Jeraldino (Franco Rami 70’), Ignacio Tapia (Fernando Ovelar 70’).

DT: Juan José Ribera.

Universidad de Concepción (1)

Diego Matamala; Moisés González, Bastián Ubal (Benjamín Saez 60’), Leonel González, Patricio Romero; Cristhofer Mesías, Bryan Ogaz (Facundo Mater 65’), Pablo Parra (Luis Rojas 72’); Cristobal Zambrano (Agustin Urzi 65’), Diego Sabando, Ariel Uibe (Jeison Fuentealba 65’).

DT: Ricardo Viveros.

Árbitro: Reinerio Alvarado

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún – Chillán

PURANOTICIA