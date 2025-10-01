Manuel Pellegrini: "Veremos lo que pasa en el futuro, ya sea en Betis, en Chile o en otros clubes"

Si hay un técnico que casi todos quieren ver dirigiendo a la Selección chilena es Manuel Pellegrini, considerado como el entrenador nacional más exitoso de la historia y con una tremenda carrera realizada, mayormente en el fútbol europeo.

Ahora que la ANFP nuevamente se encuentra en búsqueda de nuevo DT, tras la salida de Ricardo Gareca, el "Ingeniero" nuevamente aparece como candidato, aunque asoma como complicado por estar actualmente en la banca del Betis de España.

Por eso, en la previa del duelo ante el Ludogorets de Bulgaria, por la segunda fecha de la Europa League, al estratego nacional le consultaron sobre su futuro.

"Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos", comenzó respondiendo el adiestrador.

"Ahora estamos concentrados en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y ya se irá clarificando solo cuál puede ser el futuro", añadió.

Consignar que Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta junio del próximo año, aunque todavía no logra sellar la renovación de su vínculo con el conjunto verdiblanco.

