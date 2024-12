Manuel Pellegrini se mostró insatisfecho pese a igualar con el líder Barcelona

Un heroico empate consiguió este sábado el Real Betis de Manuel Pellegrini frente al FC Barcelona, líder absoluto de La Liga, luego de que el elenco sevillano encontrara un instante de claridad en los descuentos para firmar el definitivo 2-2.

A pesar de la gesta de sus dirigidos, el "Ingeniero" se mostró decepcionado en conferencia de prensa, apuntando a la gran cantidad de oportunidad desperdiciadas por el conjunto verdiblanco, que a su juicio merecía algo más de una agónica igualdad.

"Perdimos dos puntos. Amargadísimo por el resultado. Tuvimos cuatro ocasiones muy claras, no las convertimos, jugamos en casa y nos empatan un partido que merecimos ganar ampliamente. No me importa con quién jugamos, me interesa cómo jugó el equipo y en eso estoy muy contento pero nos faltó finiquitar con precisión las ocasiones que creamos", remarcó el estratego ante los medios presentes.

En la misma línea, el chileno sostuvo que "el Barcelona prácticamente llegó muy poco a nuestra portería, un gol que no sé si fue fuera de juego por medio centímetro, pero tuvimos el dominio, tensión y llegada que necesitamos para jugar este tipo de partidos".

El adiestrador del cuadro heliopolitano insistió en que "hicimos un partido muy completo en cuanto a funcionamiento. El Barcelona, con todo lo difícil que es ofensivamente, llegó muy poco a nuestra portería. Fran no tuvo ninguna intervención importante y el portero de ellos sí tuvo muchas".



El entrenador indicó además que "creamos una cantidad de ocasiones que no es fácil hacérselo al Barcelona y lamentablemente volvimos a conceder dos goles. En términos generales me deja muy contento el funcionamiento del equipo y me deja muy amargado el resultado".

De todas maneras, Pellegrini reconoció que "necesitábamos urgentemente una actuación como la de hoy, volver a ser el equipo ofensivo, el equipo agresivo que tuvimos gran parte del campeonato hasta el parón FIFA donde tuvimos siete partidos sin perder, ganamos a Atlético de Madrid y Osasuna con buenos resultados, y lamentablemente no concretamos las ocasiones que creamos. El equipo tiene que volver a recuperar la confianza con el funcionamiento del día de hoy y ojalá sumar los tres puntos".

