Manuel Pellegrini respalda el trabajo de Nicolás Córdova en La Roja: “Es importante que siga haciendo su trabajo”

La destacada campaña que Manuel Pellegrini está realizando esta temporada al frente del Betis de España no ha hecho más que acrecentar el interés del medio nacional por ver al "Ingeniero" como próximo entrenador de la Selección chilena.

Sin embargo, debido a que su contrato con el conjunto verdiblanco finaliza a mediados de 2027, el estratega chileno recién podría asumir la banca de La Roja en esa fecha. Por ahora, el combinado nacional continúa bajo la dirección de Nicolás Córdova, quien se desempeña como técnico interino.

En ese contexto, el entrenador del conjunto andaluz entregó un inesperado respaldo a Córdova al ser consultado por su labor al mando de la Selección: "Es importante que Nicolás, que está ahí, siga haciendo su trabajo como lo está haciendo hasta ahora".

Además, Pellegrini reconoció que sigue de cerca los encuentros del combinado nacional y de otras competiciones internacionales: "La verdad que en el parón y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, no solamente de la Selección chilena, también la liga inglesa, la española. Esta profesión significa muchas horas fueras del campo para progresar, viendo las características de todos".

"No tengo la información en estos momentos para dar un detalle puntual de cómo los veo, porque no estoy metido en todos los partidos, ni en los entrenamientos", añadió.

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