Manuel Pellegrini no escapó de las críticas de la prensa española tras agónico empate del Betis

Aunque el Real Betis de Manuel Pellegrini logró despertar a tiempo y consiguió un valioso empate a dos ante Nottingham Forest en su debut en Europa League, la prensa española no quedó conforme con el cometido del "Ingeniero" en el partido.

Es que varios medios le recriminaron por el planteamiento inicial, tal como hizo saber el portal Mucho Deporte, que de todas maneras aprobó las modificaciones que ingresó el chileno en el entretiempo y a lo largo del complemento.

"Postecoglou (DT del rival) le ganó en la pizarra reforzando su centro del campo, que desaborló al Betis en el primer tiempo. El Nottingham dio un paso atrás tras el descanso y lo aprovechó con los cambios, que sumaron", indicaron en la publicación, donde evaluaron al estratego con un cinco.

Misma calificación le dieron en El Correo de Andalucía, argumentando que "cuando hay un problema tan visible en el campo hay que solucionarlo. Le puso parches pero no lo atajó de raíz y acabó Natan el encuentro. Habrá que ver si Amrabat puede jugar de central de forma temporal. Los cambios en la segunda mitad acercaron al Betis al empate y lo logró".

Mucho menos drástico fue el comentario de Estadio Deportivo, que le puso un seis al entrenador y le reconoció que "supo cambiar el rumbo de un encuentro que se le complicaba al equipo verdiblanco. Supo hacer los cambios que dotaron de mayor enfoque ofensivo al equipo, aunque lastró el caos defensivo".

En la misma línea, Sports Dunia sostuvo con respecto al adiestrador bético que "su alineación inicial suscitó algunas dudas, con tres jugadores sustituidos en el descanso. Sin embargo, sus cambios fueron oportunos y eficaces. Identificó bien los problemas y sus sustituciones, especialmente la entrada de Marc Roca, contribuyeron directamente a que su equipo se llevara un valioso punto".

