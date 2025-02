Manuel Pellegrini evitó darse por clasificado en Conference pese a goleada sobre Gent de Bélgica

El día jueves 20 de febrero, a contar de las 14:45 horas de Chile, el Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá en el estadio Benito Villamarín al Gent de Bélgica, en el marco de la revancha de los playoffs de UEFA Conference League.

Aunque el duelo podría considerarse un mero trámite para el conjunto verdiblanco tomando en cuenta la goleada por 3-0 obtenida en la ida, el "Ingeniero" no lo ve así y por lo mismo, evitó anticipar un posible cruce con Chelsea en los octavos de final del certamen.

"Primero vamos a clasificarnos, luego ya veremos lo que toca. ¿Chelsea? Los rivales son todos difíciles. No me quiero anticipar a un hecho que todavía no está logrado", respondió el estratego al ser consultado por el sorteo de la siguiente fase de la competición.

En la misma línea, el adiestrador del cuadro sevillano apuntó que "el marcador es bueno, pero sería nefasto entrar al partido con ese marcador. Debemos hacer de esto un partido útil. A los que les toque jugar se les pide que hagan un partido completo".

Con respecto al nivel mostrado por el brasileño Antony, quien llegó a préstamo proveniente de Manchester United, el DT destacó que "lo más importante ha sido la actitud y la autocrítica que ha tenido. Ha sido una revancha consigo mismo. Le dije que jugara tranquilo, debe hacer cosas simples para demostrar que es un buen jugador para el equipo. Será una etapa de madurez importante para él".

Además abordó el buen momento que atraviesa el joven Jesús Rodríguez, puntualizando que "mientras progrese, seguirá jugando. Quiero que tenga los pies en el suelo. Creo que le sobran condiciones, es potente y tiene buena técnica. Veremos hasta donde llegar. Compararle con Joaquín a estas alturas sería algo audaz, aunque tiene condiciones parecidas en algunas cosas".

Por último, Pellegrini tuvo palabras para el arbitraje, cuestión que se ha tomado el debate en España durante las últimas semanas. "Arbitrar es muy difícil, creo que el VAR les ayuda mucho. Lo importante es que se cometan la mejor cantidad de errores entre el VAR y los árbitros. Creo que ellos deben estar más tranquilos, se sienten cuestionados y están nerviosos. También debemos ayudar en eso", cerró.

PURANOTICIA