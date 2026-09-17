Alejandro Tabilo será el encargado de abrir la serie de Copa Davis de Chile ante España

El sorteo determinó que "Jano" enfrente a Daniel Mérida este sábado en el primer punto. Luego, será el turno de Cristian Garin ante Rafael Jódar en el Estadio Nacional.
Ya está todo dispuesto para la serie de Copa Davis que disputarán Chile y España entre este sábado y domingo, en el Coourt Central Anita Lizana del Estadio Nacional.
Este jueves se realizó el sorteo, el cual determinó el orden de los cruces y los jugadores elegidos por los capitanes de cada equipo.
En ese sentido, la ceremonia arrojó que Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) será el encargado de abrir los fuegos al disputar el primer punto ante el segundo singlista hispano, que será Daniel Mérida (41°). El cotejo arrancará a las 13:00 horas de este sábado.
Tras ese choque, será el turno de Cristian Garin (133° del orbe) ante el complicado Rafael Jódar (14°), de gran temporada 2026 y quien pese a las dudas por las molestias durante la semana, fue ratificado por el capitán David Ferrer.
En tanto, el domingo la jornada comenzará a las 12:00 horas con el dobles, donde el binomio nacional será integrado por Tabilo junto a Tomás Barrios ante Pedro Martínez y Jaume Munar. Eso sí, el capitán Nicolás Massú tiene la facultad de poder cambiar a los doblistas una hora antes del duelo.
Y en caso de ser necesario, después se enfrentarán "Jano" frente a Jódar y Garin contra Merida.
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