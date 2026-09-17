Alejandro Tabilo será el encargado de abrir la serie de Copa Davis de Chile ante España

Ya está todo dispuesto para la serie de Copa Davis que disputarán Chile y España entre este sábado y domingo, en el Coourt Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Este jueves se realizó el sorteo, el cual determinó el orden de los cruces y los jugadores elegidos por los capitanes de cada equipo.

En ese sentido, la ceremonia arrojó que Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) será el encargado de abrir los fuegos al disputar el primer punto ante el segundo singlista hispano, que será Daniel Mérida (41°). El cotejo arrancará a las 13:00 horas de este sábado.

Tras ese choque, será el turno de Cristian Garin (133° del orbe) ante el complicado Rafael Jódar (14°), de gran temporada 2026 y quien pese a las dudas por las molestias durante la semana, fue ratificado por el capitán David Ferrer.

En tanto, el domingo la jornada comenzará a las 12:00 horas con el dobles, donde el binomio nacional será integrado por Tabilo junto a Tomás Barrios ante Pedro Martínez y Jaume Munar. Eso sí, el capitán Nicolás Massú tiene la facultad de poder cambiar a los doblistas una hora antes del duelo.

Y en caso de ser necesario, después se enfrentarán "Jano" frente a Jódar y Garin contra Merida.

PURANOTICIA