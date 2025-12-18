"Mancha al fútbol": Limache y La Serena en pie de guerra por resquicio legal que podría enviarlos a la B

Deportes La Serena y Deportes Limache reaccionaron con profunda molestia a raíz del resquicio legal al que apuntaron tanto Deportes Iquique como Unión Española para zafar del descenso, enviando a Primera B tanto a "papayeros" como "tomateros".

La tesis de nortinos e hispanos descansa en un par de artículos de un reglamento activo desde 2019, el cual establece un criterio de promedios para determinar a los equipos que pierden la categoría, que en este caso serían serenenses (0,9 de promedio) y limachinos (1,03). Además, otro de los puntos deja entrever que esta normativa estaría por encima de las bases del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el presidente del "Tomate Mecánico", César Villegas, expuso que el reclamo "está fuera de todo contexto, de todo lugar. Ellos firmaron y aprobaron las bases. Perdieron la categoría en cancha. No dignifica en nada el campeonato, el fútbol. Se está tomando como un ritual, como algo habitual salvarse por escritorio. Mejor esperamos todos los fines de año quienes se salvan por escritorio, por la parte legal".

Para el mandamás aurinegro, esta situación "mancha al fútbol. Ambos descendieron producto de sus malas campañas y sabiendo perfectamente qué ocurriría a fines de año. Todos sabían que bajarían los dos últimos de la tabla".

Por su parte, Andrés Kishinevsky, gerente general del cuadro nortino tiene otra mirada. "Nuestra postura es de bastante sorpresa, incredulidad. En el Consejo de Presidentes se acuerdan cosas y, finalmente, hay dos clubes que están buscando una salida por escritorio a algo que perdieron en cancha. Tampoco vemos sustento de que pueda tener una salida vía tribunales, como lo están intentando hacer", indicó en conversación con La Tercera.

El directivo de los granates subrayó que "sobre el reglamento están los estatutos y los estatutos fueron firmados por todos los clubes. En ellos quedó claro cómo iba a ser el sistema de cantidad de equipos en las diferentes divisiones del fútbol profesional. En las bases también está claro. Si no, estarían jugando con todos los hinchas del fútbol y no hubieran tenido tanto drama cuando descendieron".

Asimismo, aseguró que "es una lástima que se ensucie de esa manera el campeonato, más aún cuando los clubes participamos de los consejos de presidentes y en ellos se establecen cuáles van a ser las bases de los torneos. Le quita mucha seriedad a nuestra industria como tal. Para mí es una preocupación desde el punto de vista deportivo y a Unión e Iquique los deja muy mal como imagen deportiva".

Incluso, Kishinevsky planteó que "sin duda que hay algo que corregir. No puede ser que esto se haya quedado pegado. Pero eso implica que por ese 'olvido' haya que reestructurar el tema del descenso para 2025. Es más, esto que está en el reglamento no es desde 2025. Entonces, se tendrían que rehacer todos los descensos no sé cuantos años hacia atrás. Entonces, es impracticable".

PURANOTICIA