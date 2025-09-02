Malas noticias para Palestino: volante figura se perderá lo que resta del año por grave lesión de rodilla

Malas noticias para Palestino. Justo cuando está realizando una destacada campaña que, de momento lo tiene en el segundo lugar en el Campeonato Nacional, el cuadro árabe perderá a una de sus figuras para lo que resta de año.

Esto porque el volante Ariel Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en el duelo ante Unión La Calera, por la 22° fecha del certamen, por lo que dirá adiós anticipadamente a la temporada.

"El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, para luego iniciar su proceso de recuperación junto al equipo médico del club", sostuvo el elenco tetracolor en redes sociales.

Consignar que el "Chucky" alcanzó a disputar 32 partidos con Palestino, entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana, con un registro de dos goles y tres asistencias.

PURANOTICIA