Alejandro Tabilo se despide en octavos de Roland Garros tras caer ante el N°6 del mundo

Se acabó el sueño de Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) de seguir avanzando en el cuadro principal de singles de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. El tenista chileno estuvo lejos de dar la sorpresa y quedó eliminado en los octavos de final del major parisino.

"Jano" cayó este lunes frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, 6 del planeta y cuarto cabeza de serie, por parciales de 6-3, 7-5 y 6-1, tras dos horas y seis minutos de un partido donde dio lucha en las dos primeras mangas, pero no pudo aprovechar las pocas chances que le dio su rival y terminó siendo aplastado y mostrando un decepcionante nivel.

En el primer set, el zurdo nacido en Toronto sufrió un quiebre en el cuarto game tras un mal juego de saque donde abusó del drop shot, mientras que en el siguiente no pudo concretar dos bolas de break y su rival se puso 4-1 arriba. Después los dos fueron conservando sus servicios y el norteamericano selló la manga con su turno en el noveno en cero y tras una pelota larga del criollo.

En el segundo episodio, el nacional mejoró con sus envíos y los dos fueron manteniendo firmes sus saques. En el octavo game el pupilo de Germán Gaich desperdició un punto de quiebre y en el undécimo sintió toda la presión para sufrir un rompimiento clave, porque en el siguiente el canadiense abrochó en su segundo set point.

En el tercer capítulo el chileno sintió el golpe y en el incio se vio muy apagado. De hecho, entregó su saque en el tercer game y ahí se desplomó, porque perdió cuatro games consecutivos, con dos rompimientos más y el canadiense sentenció todo con una pelota que el criollo vio dudosa, peor que la juez de silla la dio buena.

Con esto, Auger-Aliassime sigue siendo mucho para "Jano", que en dos enfrentamientos no ha podido siquiera sacarle un set, pues en anterior choque se inclinó por un doble 6-3 en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai de 2025, sobre pista dura.

Ahora, Tabilo tendrá que enfocarse en el cuadro de dobles, donde junto con el mexicano Miguel Reyes Varela está en la tercera ronda y enfrentarán al binomio compuesto por el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard-Roger Vasselin.

PURANOTICIA