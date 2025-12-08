Malas noticias desde Brasil: Gonzalo Tapia fue blanco de fuertes críticas en el cierre de Sao Paulo

El delantero nacional fue enviado a préstamo desde River Plate a Sao Paulo hasta junio de 2026, vio acción en veinte encuentros del Brasileirao, siendo titular en doce oportunidades y marcó gol en cinco ocasiones.
Este domingo Gonzalo Tapia cerró su temporada con el Sao Paulo siendo disputando los noventa minutos en la derrota por 1-0 ante Vitória por la fecha 38 del Brasileirao, donde el cuadro paulista aseguró su clasificación a Copa Sudamericana en el octavo puesto.
A pesar de la movilidad que exhibió en algunos pasajes del compromiso, el formado en Universidad Católica no pudo sostener el nivel a lo largo del pleito y fue duramente críticado por la prensa brasileña.
El portal Jogada 10, por ejemplo, lo calificó con un 5,5 y apuntó que el atacante se mostró "tenaz, pero con muchos errores en ataque".
Avante Meu Tricolor, medio partidario de los brancos, le dio la misma nota y detalló que el chileno "apareció en el minuto 33 con un cabezazo desviado entre dos defensas. Se quedó solo con el portero en el tiempo añadido de la primera parte, pero el portero atajó su disparo. Por lo demás, mostró su habitual espíritu de lucha y determinación, pero apenas tocó el balón antes del descanso. No hizo gran cosa en la segunda parte".
Globo Esporte, en tanto, fue más punzante y apuntó que el atacante "luchó con todas sus fuerzas por el balón, pero no fue suficiente. Falló muchas jugadas ofensivas. No tuvo una buena tarde".
Tapia, quien fue enviado a préstamo desde River Plate a Sao Paulo hasta junio de 2026, vio acción en veinte encuentros del Brasileirao, siendo titular en doce oportunidades y marcó gol en cinco ocasiones.
