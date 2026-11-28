A contar de las 18:00 de este sábado, Magallanes y San Marcos se verán las caras en el estadio Municipal de San Bernardo buscando el último boleto para las semifinales de la liguilla de la Liga de Ascenso.

En el duelo de ida, el cuadro ariqueño se hizo respetar en casa y derrotó al elenco carabelero por un claro 2-0, obligando a los albicelestes a ganar por tres tantos de diferencia para dar vuelta la llave.

En esta oportunidad, los nortinos no podrán contar con el defensa Carlos Guerra, expulsado en el encuentro de ida; misma suerte para Alonso Walters y Milton Alegre en la Academia.

Caber recordar que el vencedor de este cruce medirá fuerzas con Deportes Antofagasta, conjunto que doblegó a Deportes Copiapó por un marcador global de 3-1.

La otra serie, en tanto, está conformada por el subcampeón San Luis que viene de caer ante Cobreloa en la final del torneo y Deportes Recoleta, club que se deshizo de Santiago Wanderers en un accidentado cruce.

PURANOTICIA