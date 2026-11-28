En el marco de la penúltima fecha de la Liga de Primera, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Deportes La Serena a contar de las 20:30 horas de este sábado, aunque con un ojo puesto en Copa Chile.

Con el título del Campeonato Nacional en el bolsillo, el director técnico Fernando Ortiz adelantó que alinearía un once alternativo considerando la proximidad de la llave de semifinales contra O'Higgins, programada para el miércoles dos y el jueves diez de diciembre.

Tomando en cuenta ese punto, el estratego prescindiría de varios titulares como el defensa Jonathan Villagra, los volantes Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez, además del delantero Maximiliano Romero.

Además, cabe recordar que el capitán Arturo Vidal volvió a entrenar durante esta semana después de una dolencia que lo dejó fuera del clásico con Universidad Católica, por lo cual tampoco sería de la partida.

Así las cosas, el Cacique saldría a la cancha con Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díaz.

En la vereda contraria, el conjunto papayero marcha séptimo en la tabla con 40 puntos y, por ahora, estaría consiguiendo una inédita clasificación a Copa Sudamericana, torneo que marcaría su estreno absoluto en competencias internacionales.

Por lo mismo, los pupilos de Felipe Gutiérrez tratarán de quedarse con la victoria para afirmarse en la tabla de ubicaciones y así acercarse al sueño continental.

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