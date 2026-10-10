Magallanes remonta ante Recoleta y acecha el liderato del Ascenso

Magallanes revirtió un marcador que le era adverso y se impuso a Deportes Recoleta en una victoria que le permite seguir soñando con el ascenso directo a Primera División.

Los Carabeleros, que con un triunfo podían quedar a dos unidades del líder del torneo del Ascenso, Cobreloa, fueron amplios dominadores de los primeros minutos, pero en una jugada infortunada se vieron en desventaja.

A los 23' el portero de la Academia, Juan Pablo Zozaya, tuvo una salida en falso al borde mismo del área grande, no pudo controlar la pelota, y lo anticipó luego Pedro Sánchez para convertir el 1-0.

Magallanes redobló su accionar ofensivo, y a los 32' Matías Vásquez por la franja derecha cedió a Cristóbal Jorquera, que con un ajustado remate de izquierda colocó la pelota en el poste más alejado de Álvaro Salazar. Golazo para el 1-1.

Apenas se reanudaron las acciones en el segundo tiempo, a los 49' se le invalidó una anotación a Matías Fredes por estar fuera de juego.

Los Carabeleros siguieron en la búsqueda de la victoria. A los 78' llegaron a las redes con la ayuda de Nicolás Carvajal, que introdujo el balón en su propia puerta.

El cierre del partido no estuvo exento de dramatismo, ya que en un tiro libre Felipe Báez exigió al máximo a Zozaya que con un tapadón evitó el empate.

Con esta victoria, Magallanes alcanzó los 46 puntos, dos menos que Cobreloa, que este domingo 11 de octubre visita a Deportes Copiapó, luego de lo cual faltarán tres partidos para el cierre de la fase regular del campeonato, y que mantiene una reñida lucha por lograr subir a Primera, y donde la Academia sigue en plena disputa.

PURANOTICIA