Madre de Darío Osorio ante críticas de la hinchada de la U: "No se quiso arrancar"

Aunque aún no existe un anuncio oficial por parte de ninguno de los clubes involucrados, es prácticamente un hecho que el volante Darío Osorio dejará de vestir la camiseta de Universidad de Chile para recalar en el Midtjylland de Dinamarca.

Junto a lo sorpresivo de su inminente fichaje, el mediocampista también recibió críticas de una fracción de los hinchas azules, quienes cuestionaron que saliera de la institución ad portas de una nueva edición del Superclásico ante Colo-Colo.

Pese a los desagradables comentarios en redes sociales, la madre del nacido en Hijuelas, Alicia Osorio, defendió a su hijo de los cuestionamientos recibidos, descartando cualquier intención de eludir el choque con los albos.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mujer indicó que "me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora. Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron".

Por último, la progenitora precisó que al margen de la molestia por los emplazamientos a su retoño, aseguró que "ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra".

PURANOTICIA