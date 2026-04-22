Luto en el fútbol chileno: Juvenil de Huachipato falleció al interior de residencia en Talcahuano

Un joven jugador perteneciente a la categoría Sub-15 de Huachipato falleció durante la noche del martes mientras se encontraba en la residencia de cadetes del club.

El adolescente, identificado como Fernando Quezada y oriundo de Bulnes, habría sufrido un problema cardíaco.

El club emitió un comunicado donde señalan que "con profundo dolor y mucho pesar, informamos el sensible fallecimiento de un querido jugador de nuestra categoría Sub-15".

"Desde Huachipato FC lamentamos profundamente su deceso y nos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar", agregaron.

Finalmente, escribieron: "Siempre serás parte de la familia acerera. Descansa en paz".

Por su parte, el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Miguel Carrillo, informó sobre la investigación por la muerte del joven, donde la causa precisa de muerte será informada por el Servicio Médico Legal luego de la autopsia respectiva.

“Oficiales de esta Brigada de Homicidios se encuentran investigando la muerte de un adolescente de 15 años ocurrida en el sector Las Higueras en la comuna de Talcahuano al interior de una residencia deportiva. En el examen médico criminalista no se observaron lesiones atribuibles a participación de terceras personas, por lo que actualmente una de las líneas de investigación es el hallazgo de aerosoles en el sitio del suceso”, dio a conocer.

PURANOTICIA