La Selección chilena femenina enfrentará este sábado a partir de las 14:00 a su similar de España. en lo que será su penúltimo amistoso del presente año.

En vísperas del compromiso con el cuadro hispano, el director técnico nacional Luis Mena repasó la actualidad de la Roja y subrayó la importancia de dar mayor rodaje a las jóvenes para que puedan dar un salto de calidad.

"Fue un camino largo, tan solo de poco más de dos años de profesionalismo porque tuvimos una brecha generacional después de participar en un mundial (Francia 2019) y unos Juegos Olímpicos (Tokio 2020). Hay que intentar dar más experiencia a las jóvenes jugadoras y den el salto de calidad de probarse en el extranjero", explicó el entrenador.

Las palabras del ex DT de Colo Colo cobran mayor relevancia si recordamos que tras esas históricas clasificaciones del plantel que dirigía José Letelier, el combinado criollo ha fallado en su camino a las dos Copas del Mundo posteriores (Australia/Nueva Zelanda 2023 y Brasil 2027), además de las dos citas planetarias siguientes (París 2024 y Los Angeles 2028).

Al mismo tiempo, el estratego sostuvo que buscan convertirse en un equipo "competitivo, agresivo y que mire de igual a igual a todos los rivales desde el respeto, pero entregando las ganas y el deseo que ha de ser algo intrínseco".

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