El actual técnico de Liga de Quito se refirió a los rumores que lo vinculan con la Selección chilena, asegurando que está enfocado totalmente en su presente con el club ecuatoriano.
El nombre de Gustavo Álvarez, ex director técnico de Universidad de Chile y Huachipato, ha surgido durante las últimas semanas como uno de los candidatos para terminar con el interinato de Nicolás Córdova y tomar las riendas de la Selección chilena.
Sin embargo, el actual entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito no se da por enterado y en conferencia de prensa entregó una contundente respuesta sobre el presunto interés de la Roja en sus servicios.
"No tengo mucho que agregar. Yo le digo una cosa: estoy 24 horas trabajando muchísimo en Liga, en presente y en el 2027. Después, lo que se diga o no se diga no es tema mío", apuntó el estratego argentino.
En esa misma línea y haciendo eco de una declaración que había entregado en octubre, el DT subrayó que "yo ratifico cada palabra de las que dije cuando se me consultó por primera vez. Búsquenlas y hoy ratifico cada palabra".
Cabe recordar que en nuestro país, Álvarez conquistó el título de la Liga de Primera 2023 con Huachipato y, posteriormente, ganó una Copa Chile (2024) y una Supercopa (2025) con la U.
PURANOTICIA