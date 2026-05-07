Luis Landeros tras su despido aborda críticas del dueño de U. San Felipe: "Fue una actitud para hacer daño"

Unión San Felipe decidió despedir al director técnico Luis Landeros por los malos resultados y luego de una fuerte crítica hecha por el propietario de la institución, Raúl Delgado, en contra del entrenador y de los jugadores.

Tras caer 4-0 ante San Luis de Quillota, el dueño del “Uní-Uní” sostuvo que "en dos oportunidades se le hizo una propuesta al cuerpo técnico para que salieran por el bien del club, porque hoy el equipo juega muy mal. Todo indica que la relación entre plantel y cuerpo técnico está rota. Los jugadores no quieren más al técnico y ellos no lo asumen".

Y Landeros se refirió a los dichos de Delgado en entrevista con RedGol, donde aseguró que “fue una actitud derechamente para hacer daño, tiene que ver con eso. Me deja desilusionado. Llevo 20 años en el fútbol y nunca recibí una actitud de un dirigente como esta”.

Luego, el DT desmintió lo que el propietario del club dijo respecto a que su relación con el plantel estaba rota. “Estuve con los capitanes y nunca pasó lo que él dijo. Conversamos, buscamos soluciones, integrando posibles respuestas para revertir esta cuestión”.

Finalmente, manifestó que “una actitud de este nivel es sorprendente. Nunca tuve problemas con un jugador o un dirigente. Siempre hay diferencias, pero se resuelven en un marco de conversación y respeto. Que un dirigente te exponga con verdades a medias no lo vi nunca”.

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