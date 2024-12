Luis Jiménez se sumó a la discusión histórica y eligió entre Iván Zamorano y Marcelo Salas: "Yo tendría a..."

Uno de los debates que se ha dado hace muchos años en el fútbol nacional es sobre quién fue mejor, Iván Zamorano o Marcelo Salas.

Uno que tomó su postura fue el ex futbolista criollo Luis Jiménez, luego de que en una entrevista en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz en YouTube, le hicieran elegir entre "Bam Bam" y el "Matador".

Ante esta consulta, el "Mago" respondió: "Los dos súper diferentes, pero yo tendría a Marcelo Salas. Iván Zamorano es más de guerra, de sacrificio, que es un súper necesario en los equipos. Los dos, en su prime, eran un complemento perfecto".

Además, el exseleccionado reveló cuál fue el club en donde mejor lo pasó: “Siento que en Palestino, en los últimos años que estuve ahí, porque pude jugar con mis amigos, logramos cosas importantes y lo pasé bien".

En cuanto a cómo surgió el apodo de "Mago", el otrora volante contó: "No me gusta ese apodo, nunca me ha gustado. Ese apodo nació cuando estuve en la Selección chilena sub-17. Jugué bien ese partido, un periodista me vio y me puso 'Mago'. No recuerdo quién fue ese periodista".

Por último, Jiménez explicó por qué decidió retirarse del fútbol al final de la temporada 2022: "Estaba agotado, empecé a jugar a los 10 años, a los 16 debuté profesionalmente y jugué hasta los 38, así que fueron 22 años de carrera. Estaba cansado del ambiente del fútbol, ya no tenía la misma pasión, me costaba levantarme en la mañana para ir a entrar y ya no lo disfrutaba".

