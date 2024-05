Luciano Pons anticipa el partido entre U. de Chile y Everton: "Será difícil, complicado"

Con el empate sin goles ante Ñublense, Universidad de Chile sumó su segundo partido consecutivo sin ganar en el Campeonato Nacional, donde si bien el equipo se mantuvo como líder, redujo a solo dos puntos la diferencia con sus más cercanos perseguidores.

A pesar de esta mini mala racha, Luciano Pons aseguró que en el conjunto laico no pierden la fe en el trabajo realizado y confía en que puedan volver al triunfo este domingo ante Everton en el estadio Sausalito.

"A pesar de los dos últimos resultados, el equipo ha mantenido una identidad. Ha creado situaciones de gol, pero no hemos convertido. De todos los partidos que hemos jugado, siempre pudimos anotar y solo en el último no pudimos, así es que hay que afinar la puntería y anotar cuando nos llegue la oportunidad", sostuvo el atacante en conferencia de prensa.

De cara al choque con los "ruleteros", el argentino remarcó que "será un partido difícil, complicado y ojalá que podamos sacar los tres puntos como ha sido la tónica de visitante y termina la primera rueda como punteros".

En la misma línea, el rosarino de 34 años puntualizó que "la idea es manejar el ritmo, hacer el juego nos identifica. Nos hemos hecho fuerte como visitantes y hemos sacado muchos puntos, así es que la idea es seguir por ahí".

Consultado por su adaptación en el "Romántico Viajero", Pons aseguró que "me siento muy cómodo, feliz de estar acá. Han sido seis meses donde he podido conocer a los empleados del club y la idea es estar enfocado cuando me toque estar. Ojalá podamos seguir por el objetivo todos juntos".

