Lucas Cepeda mira con optimismo el futuro de la Roja: "Hay que colocar la bandera de Chile en lo más alto de nuevo"

El atacante de Colo-Colo sostuvo que "somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile",
La Selección chilena dijo adiós a martirio en Clasificatorias con amargo empate sin goles frente a Uruguay en el estadio Nacional, firmando así su peor actuación histórica en un proceso eliminatorio, terminando última con once puntos.
Pese al registro que quedó en la historia oscura del deporte criollo, Lucas Cepeda hizo un balance positivo de la actuación del "Equipo de Todos" ante la Celeste, proyectando de manera positiva el futuro de la Roja.
"El partido dejó sensaciones muy buenas, metimos en gran parte del partido en su arco a una potencia del mundo. Salimos últimos, hay que reconocerlo, pero nosotros veníamos con la ilusión de que éste tenía que ser nuestro comienzo, con esta generación", manifestó el futbolista de Colo-Colo.
En la misma línea, el atacante sostuvo que "somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile, revertir esta situación, que estamos mal como fútbol chileno. Dejamos buenas sensaciones y sentimos que esta generación puede levantar a Chile. Hay que seguir y comienza un nuevo proceso para prepararse para la Copa América".
Por último, el formado en Santiago Wanderers remarcó que "estamos todos conscientes de que hay 12 años que no clasificamos a un Mundial, es lamentable porque Chile tiene que estar en todos los Mundiales, tenemos jugadores, materia prima, y el profe (Córdova) es el primer ambicioso que quiere estar. Hay que colocar la bandera de Chile en lo más alto de nuevo y sacar jugadores al extranjero".
