Lucas Assadi reconoce que le gustaría emigrar a Europa, pero primero quiere "consolidarse en la U"

Una de las buenas figuras que ha tenido Universidad de Chile en los últimos partidos de esta temporada 2023 ha sido Lucas Assadi, y debido a sus destacadas actuaciones, el promisorio volante ya está despertando el interés de clubes extranjeros.

En ese sentido, el mediocampista reconoció que le gustaría emigrar al fútbol europeo, aunque recalcó que primero quiere consolidarse en el cuadro azul.

"Uno siempre sueña con jugar afuera, en Europa o Champions, pero estoy mentalizado en la U, quiero seguir consolidándome acá, creo que no estoy completamente consolidado y quiero seguir este camino, trabajando y si hay algo más adelante, lo tiene que ver mi representante con el club, no estoy enfocado en eso, estoy enfocado en la U", expresó este martes en conferencia de prensa.

"Lo de las ofertas me lo tomo tranquilo, es lindo escuchar que hay ofertas, pero estoy mentalizado en la U y trabajando para la U", añadió.

Además, agregó: "Yo soy parte del plantel profesional, las críticas van a estar cuando está mal, este no ha sido un año bueno en lo general para mí en lo personal, pero me he ido adecuando a lo que me ha pedido el profe, me he ido ganando un puesto y cada vez voy a tener más confianza en lo que soy, porque sé lo que soy. Las críticas siempre van a estar y las tengo que tomar para motivarme más, seguir entrenando y seguir mejorando".

Sobre los dichos del técnico Mauricio Pellegrino respecto a la forma en que los jugadores jóvenes encaran sus procesos formativos, Assadi sostuvo: "Lo tomé como una motivación, si él veía eso de los juveniles era momento de cambiarle la cara, que sí teníamos que jugar, estar presentes en los citados y ser un aporte para el equipo".

