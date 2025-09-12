Lucas Assadi reconoce que en U. de Chile les pareció "rara" la programación de la Supercopa

Lucas Assadi no escondió su molestia por la programación de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo-Colo, encuentro que tras postergarse sucesivamente desde enero fue fijado para este domingo a las 15:00 horas, cuatro días antes del compromiso de los azules ante Alianza Lima por Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa acompañado por el volante albo Vicente Pizarro, el futbolista laico remarcó que "este partido era enero, y nos pareció raro que lo programaran justo antes de uno de los partidos más importantes del año, pero siempre entrenamos para jugar, para competir".

El seleccionado nacional agregó que "no sé si la palabra es 'perjudicados', porque como dije nos entrenamos para jugar. Sí nos pareció rara la programación, pero ya hemos jugado partidos seguidos en las fases anteriores de copa".

Recordando la reciente derrota en el Superclásico de fines de agosto, el canterano estudiantil admitió que "lo tomamos como una revancha, fue reciente el partido anterior, ese era por los puntos y ahora es por una copa".

Consultado por las ausencias pensando además en el duelo en suelo peruano, el puentealtino sostuvo que "tenemos varias bajas. Lucas Di Yorio, que salió todo bien hoy, Nico Ramírez, Israel Poblete, pero tenemos un plantel muy amplio y competitivo. Vamos a hacerlo muy bien este fin de semana. Estamos preocupados por la Supercopa y después veremos que pasa con el siguiente partido".

Por último, Assadi apuntó que "vengo en un buen momento. No sé si aun considerarme un líder dentro del camarín, creo que tenemos jugadores con mucha experiencia: Chelo (Marcelo Díaz, Charles (Aránguiz), Mati (Zaldivia)".

PURANOTICIA