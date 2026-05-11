Lucas Assadi firmó su renovación de contrato y seguirá defendiendo los colores de la U hasta 2028

Al margen de la derrota ante Unión La Calera y mientras espera por el parte médico de Matías Zaldivia, Universidad de Chile arrancó la semana con una buena noticia para sus hinchas.

A través de sus canales oficiales, el elenco azul confirmó la renovación de Lucas Assadi. El jugador terminaba su vínculo a final de año, situación que le otorgaba la posibilidad de empezar a negociar como jugador libre desde julio.

Tras estampar su firma en el contrato que lo mantendrá ligado al cuadro estudiantil hasta 2028, el volante declaró: "Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el Club de mis amores (...) La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo".

Desde la dirigencia, Manuel Mayo, gerente deportivo de la institución, valoró el acuerdo alcanzado. El directivo admitió que "siempre las renovaciones con jugadores que queremos que permanezcan más tiempo con nosotros son especiales, pero sobre todo la de Lucas, que es un jugador formado en casa, la gente lo quiere mucho y el Club también".

En esa misma línea, el personero del conjunto universitario destacó las cualidades del oriundo de Puente Alto, remarcando que "es un jugador distinto, tiene un talento diferencial y que se quede más tiempo con nosotros nos pone contentos".

Esta extensión para el futbolista de 22 años llegó justo en un momento clave. Recientemente, su nombre había empezado a ser vinculado con equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y también de México.

En la presente temporada, el desempeño del mediocampista estuvo marcado por un esguince de tobillo que lo sacó de circulación por casi todo el mes de marzo. Hasta la fecha, Assadi ha sumado 565 minutos repartidos en once compromisos, aportando solo dos asistencias.

(Imagen: @udechile)

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