Los partidos que se disputarán este miércoles por el Mundial Sub 20 en Chile

La acción por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile no se detiene y este miércoles 1 de octubre continúa la actividad de la cita planetaria.

En este día se jugarán nuevos cuatro partidos en jornadas dobles en dos regiones del país.

A las 17:00 horas España y México se enfrentarán en el Estadio Nacional por la segunda fecha del Grupo C, donde los hispanos buscarán reponerse de la sorpresiva derrota en el debut ante Marruecos.

En tanto, a las 20:00 horas Brasil se medirá con Marruecos con la misión de conseguir su primer triunfo en el certamen tras estrenarse con una igualdad contra los aztecas.

Por su lado, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso se desarrollarán los cotejos por el Grupo D. A contar de las 17:00 horas, Italia chocará con Cuba con la intención de sumar un nuevo triunfo.

Luego, a las 20:00 horas Argentina enfrentará a Australia con el objetivo de ratificar su gran comienzo.

