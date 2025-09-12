Los Leones de Quilpué buscan la Supercopa enfrentando a Universidad de Concepción en cuadrangular a disputarse en Ancud 

Este fin de semana comienza la disputa por el primer título de la temporada para los equipos de primera división del básquetbol chileno, con la Supercopa Chery By Cecinas Llanquihue, que se jugará en el Gimnasio Luis “Caco” Suárez de Ancud.

Este torneo reunirá a los dos equipos finalistas de la última Liga Chery, Universidad de Concepción y Club Deportivo Colegio Los Leones; al último campeón de Copa Chile, ABA Ancud y al último campeón de Supercopa, Español de Osorno.

El conjunto quilpueíno tendrá su primer desafío el sábado 13 a las 17:30 horas, enfrentando a Universidad de Concepción, en una reedición de la final de la última Liga Uno culminada el pasado 15 de junio. Más tarde, a las 20:00 horas, se jugará el cruce entre ABA Ancud y Español de Osorno. El domingo 14 se definirá el tercer lugar a las 16:30 horas y, a las 19:00 horas, la final que entregará el primer título de la temporada.

Guillermo Frutos, entrenador de Los Leones proveniente del Real Madrid Basket, analizó el momento del equipo señalando que "estamos con muchas ganas. Hemos encontrado un buen equilibrio entre ambición y prudencia. Sabemos que aquí se reúnen los mejores equipos de la liga y somos conscientes de la exigencia que tendremos. Aunque seguimos en etapa de construcción, queremos ser competitivos desde el primer día y que se refleje el trabajo de estas semanas”.

En la misma línea, el capitán felino, Ignacio Carrión, sostuvo que "los amistosos ante Puente Alto nos ayudaron a ajustar detalles y esta ha sido una buena semana de trabajo enfocada en el debut. El nuevo cuerpo técnico ha traído ideas similares en algunos aspectos, así que nos hemos adaptado rápido. Vamos con todo para competir de la mejor manera”.

La Supercopa será la primera competencia oficial de la temporada para los cuatro semifinalistas de la última Liga Chery y marcará el inicio del camino por el título en esta nueva campaña.

