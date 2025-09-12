Los elogios del director técnico de Swansea a Lawrence Vigouroux por su titularidad en la Roja: "Merecidamente"

El portero regresó a Inglaterra para reintegrarse a su club, y en su retorno fue recibido con halagos de su técnico, Alan Sheehan, quien destacó su actuación en la Roja.
Lawrence Vigouroux fue sorpresivamente el arquero titular de la Selección chilena en la goleada sufrida ante Brasil y el empate frente a Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde mostró un buen nivel.
El golero regresó a Inglaterra para reintegrarse al Swansea, y en su retorno el portero fue recibido con elogios de su técnico, Alan Sheehan, quien destacó su actuación en la Roja.
"Lawrence Vigouroux ha vuelto y ha tenido unas semanas llenas de acontecimientos, debutando contra Brasil y jugando contra Uruguay. Está de vuelta y merecidamente recibió su oportunidad con Chile", expresó el DT.
"Vigs ha sido excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí", añadió.
Vigouroux y el Swansea se alistan para enfrentar este sábado 13 de septiembre como local al Hull City, por una nueva jornada de la Championship.
PURANOTICIA