Los elogios del director técnico de Swansea a Lawrence Vigouroux por su titularidad en la Roja: "Merecidamente"

Lawrence Vigouroux fue sorpresivamente el arquero titular de la Selección chilena en la goleada sufrida ante Brasil y el empate frente a Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde mostró un buen nivel.

El golero regresó a Inglaterra para reintegrarse al Swansea, y en su retorno el portero fue recibido con elogios de su técnico, Alan Sheehan, quien destacó su actuación en la Roja.

"Lawrence Vigouroux ha vuelto y ha tenido unas semanas llenas de acontecimientos, debutando contra Brasil y jugando contra Uruguay. Está de vuelta y merecidamente recibió su oportunidad con Chile", expresó el DT.

"Vigs ha sido excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí", añadió.

Vigouroux y el Swansea se alistan para enfrentar este sábado 13 de septiembre como local al Hull City, por una nueva jornada de la Championship.

