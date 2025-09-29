Click acá para ir directamente al contenido
Este 29 de septiembre continuará la acción en jornadas dobles, aunque esta vez en las ciudades de Talca y en Rancagua.

Los detalles de los cuatro partidos de este lunes por el Mundial Sub 20 de Chile
Lunes 29 de septiembre de 2025 09:06
Continúa la acción por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y este lunes se vivirá una nueva jornada con cuatro partidos.

Tal como ha pasado con los días sábado y domingo, este lunes los encuentros se jugarán en jornadas dobles, aunque esta vez en las ciudades de Talca y en Rancagua.

En el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 17:00 horas, se dará inicio al Grupo F del certamen cuando Noruega se enfrente con Nigeria. En tanto, a las 20:00 se medirán Colombia y Arabia Saudita también.

Por su lado, a las 17:00 horas también arrancará el Grupo E en el estadio El Teniente de Rancagua, con el compromiso entre Francia y Sudáfrica. Después, a las 20:00 chocarán en el mismo recinto Estados Unidos y Nueva Caledonia.

