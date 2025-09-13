Los Cóndores viajan a Estados Unidos a dar primer golpe en su sueño mundialista

Tras caer en la final sudamericana ante Uruguay, Chile renueva su ilusión de clasificar al próximo Mundial de rugby a de Australia 2027.

Los Cóndores viajan este sábado rumbo a Estados Unidos donde el 20 de septiembre se medirán en el partido de ida por el playoff frente al peor equipo de la Pacific Nations Cup, que saldrá del perdedor del juego que animarán este domingo Samoa y Estados Unidos.

El encuentro de vuelta por el repechaje, en tanto, se disputará el sábado 27 en Viña del Mar.

El ganador de la llave irá al Mundial, pero el perdedor tendrá una nueva chance en el Torneo Clasificatorio Final, que se disputará en Dubai entre el 8 y 18 de noviembre.

En el equipo chileno hay optimismo, en todo caso, en obtener en esta vuelta los pasajes a su segundo Mundial adulto.

“Llegamos con mucha energía, analizamos el partido con Uruguay para los aprendizajes, tomar las cosas buenas y malas. Nos vamos con muchas ganas y tenemos que clasificar como sea”, dijo Benjamín Videla al diario AS.

PURANOTICIA