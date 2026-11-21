Ben Brereton regresó con todo a Championship.

El delantero chileno, que tuvo una opaca presentación el martes ante Colombia jugando por la Roja en la fecha FIFA, recibió el respaldo del DT Chris Wilder quien le dio la titularidad para el partido en que Sheffield United enfrentaría a Watford como local por la fecha 16 del torneo.

Y Brereton no decepcionó a su entrenador porque convirtió dos de los goles con los cuales su equipo goleó 4-0.

El chileno hizo su doblete en sólo tres minutos.

A los 5, anotó con un derechazo al primero palo, y a los 8, convirtió un lanzamiento penal.

Los otros dos tantos de Sheffield United fueron obra de Jordan Ayew (61’) y de Sydie Peck (84’).

Brereton jugó hasta los 82’ cuando fue sustituido por Tyrese Campbell y recibió una tarjeta amarilla.

Con esta victoria, Sheffield United saltó al noveno lugar de la Championship con 25 unidades y lucha por entrar a los playoffs para el ascenso a la Premier League.

PURANOTICIA