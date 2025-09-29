Los «Cóndores» valoran la clasificación al Mundial de Rugby: "Mostramos que somos capaces de muchas cosas"

La Selección chilena de rugby disputará su segundo Mundial de manera consecutiva tras derrotar a Samoa en el estadio Sausalito de Viña del Mar, clasificando a la cita planetaria que se desarrollará en Australia el 2027.

Este lunes, el plantel y cuerpo técnico del los «Cóndores» se reunió para realizar un balance de la hazaña. Una de las figuras presentes fue Nicolás Saab, autor del try que selló el triunfo en la Ciudad Jardín y quien valoró el objetivo cumplido.

"Recién estoy procesando esto. Hemos celebrado mucho con el equipo estos días. Es un momento único, que lo soñé, pero que nunca pensé tenerlo tan cerca. Tengo 20 años, salí del colegio hace un año y medio y ahora clasificar a un Mundial me pone muy contento", reconoció en declaraciones que reproduce radio ADN.

"Yo en 2023 estaba en San Pedro de Atacama siguiendo a los «Cóndores» mientras estaba en viaje de estudios del colegio, no tenía mucha señal. Se me cortó la transmisión y después me enteré de que clasificaron al Mundial. Pensar que años después jugaría la clasificación al Mundial y hacer un try bajo los palos... Si me lo decían entonces, no me lo creía. Lo llevo con mucha calma. Todo lo que venga lo recibo, hay que aprovechar las oportunidades", añadió.

Además, el nacional valoró el ascenso en el escalafón mundial del rugby: "Es una responsabilidad pesada, el ranking influye para los grupos del Mundial. Hay que tomarlo con mucha seriedad y calma, estamos en buen camino. Clasificamos ganándole a Samoa, que no es menor, siempre ha sido una potencia en el rugby. Le mostramos al mundo que somos capaces de muchas cosas".

Sobre su próximo objetivo con los Cóndores, sostuvo: "Mi objetivo es prepararme lo mejor posible y competir por un puesto en el Mundial. Es donde quiero estar, tengo que prepararme física y mentalmente para estar ahí en dos años más".

