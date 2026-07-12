Los Cóndores se lucieron con un nuevo triunfo en la Nations Cup

La Selección Chilena de rugby sigue su tranco victorioso en la Nations Cup, ya que sumó su segundo triunfo consecutivo, y en el estadio Sausalito de Viña del Mar venció a Hong Kong China.

El quince nacional, que adiestra el uruguayo Pablo Lemoine, había comenzado este torneo con un importante triunfo sobre Rumania, por lo que ahora la meta era ratificarlo, más aún considerando que los Cóndores están en el lugar 17º del planeta contra el 24º de los asiáticos.

El primer tiempo fue muy reñido, tanto así que se fueron al descanso con un marcador de 19-17 favorable a Chile.

Los Cóndores abrieron el marcador a los 9' por medio de un penalti try, y los 15' gracias al ensayo de Iñaki Gurruchaga, parecía que tendría una tarde tranquila. Pero a los 33' Alexander Post descontó para los visitantes al traspasar la línea de sentencia.



Raimundo Martínez volvió a anotar para Chile, y Jack Combes hizo lo propio para los Dragones con lo que se fueron al entretiempo.

Reanudadas las acciones, el quince criollo estuvo implacable. No les permitió a los forasteros volver a marcar. Y Chile, con tres nuevos ensayos por medio de Marcelo Torrealba, el propio Martínez y Nicolás Saab, más dos conversiones de Santiago Videla, estructuró el 38-17 definitivo.

El próximo rival de los Cóndores será el potente quince de Georgia, que también viene de dos victorias, ante Uruguay y Samoa, en un pleito que se jugará el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas en el estadio LA Portada de La Serena.

PURANOTICIA