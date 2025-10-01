Los «Cóndores» fueron recibidos por el Presidente Boric en La Moneda tras su clasificación al Mundial

Continúan las celebraciones por el triunfo de la Selección chilena de rugby ante Samoa en Viña del Mar, resultado que le permitió al combinado nacional clasificar al Mundial de Australia 2027, el cual será su segunda presencia en una cita planetaria.

Para seguir con los festejos, Los «Cóndores» visitaron este miércoles el Palacio La Moneda, donde fueron recibidos por el Presidente Gabriel Boric y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Tras la ceremonia, se realizó un punto de prensa en la Plaza de la Ciudadanía, donde el capitán del elenco criollo, Clemente Saavedra, se refirió a la hazaña.

"Todavía estamos en shock, la verdad es que las emociones y las sensaciones que sentimos estando acá, habiendo clasificado a Chile a un Mundial, son muy difíciles de procesar y las seguimos viviendo", reconoció.

Sobre la reunión que tuvieron con el Presidente Gabriel Boric en la Casa de Gobierno, sostuvo: "Fue un momento muy icónico y le contamos cuáles son los proyectos de Chile Rugby, no solo de la clasificación... Tenemos que capitalizar este momento y fue una conversación muy empática de su parte. Contentos de estar acá, con toda la gente... Muy agradecido porque la recepción ha sido tremenda".

Por último, Saavedra agregó que "estamos sumamente agradecidos, pero como lo mencioné antes, necesitamos más apoyo del Estado... Todavía nos falta para realmente pensar en grande e ir a competir por ganar un partido al Mundial, tenemos dos años en que debemos que subir la vara".

