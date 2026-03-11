Los candidatos que asoman para tomar la banca de la U tras la salida de Meneghini

Aunque todavía el club no lo hace oficial, Francisco Meneghini no va más como entrenador de Universidad de Chile. El directorio de Azul Azul decidió el martes la salida anticipada del técnico argentino, un día después del amargo empate frente a Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional.

La mala campaña en el inicio de esta temporada le pasó la cuenta a "Paqui", quien solamente ganó un partido, el Superclásico frente a Colo Colo en el Monumental, en siete encuentros y quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Palestino.

Y si bien falta la confirmación de la U sobre la salida del trasandino, ya surgieron los primeros nombres como candidatos para reemplazar al DT.

Esteban González, quien actualmente dirige al Querétaro de México, y Ariel Holan, quien está libre, son las primeras opciones de las que se habla.

Además, se suma Renato Paiva, quien fue vinculado a los estudiantiles antes de la llegada de Meneghini.

También fue ofrecido el brasileño Paulo César Turra, ex ayudante de Luiz Felipe Scolari, según En Cancha, mientras que nombres nacionales aparecen Mario Salas, Ronald Fuentes y Marco Antonio Figueroa.

Por último está Eduardo Berizzo, quien sería del gusto de varios directores, aunque su mal paso por la Selección chilena le quitaría bonos.

