Los aplausos de Claudio Bravo al "Mono" Sánchez tras ser figura ante O'Higgins: "Dámelo siempre en los equipos"

Coquimbo Unido ya se prueba la corona del Campeonato Nacional 2025. El cuadro "pirata" derrotó el domingo por 1-0 a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, en un partido donde el portero Diego Sánchez fue el héroe del conjunto aurinegro al atajar un penal en el último minuto a Bryan Rabello.

Uno de los que asistió al reducto rancagüino fue Claudio Bravo, histórico ex arquero de la Selección chilena, quien al final del cotejo llenó de elogios a Sánchez, a quien conoce desde que compartieron en una nómina a la Roja.

"Es un lindo personaje, a mí dámelo siempre en los equipos. Es alegre y viene haciendo las cosas bien en nuestro fútbol hace años, ahora a las puertas de ser campeón del torneo nacional", resaltó Bravo.

Además, añadió que "hizo un partido brillante, con una jugada decisiva de cara a las pretensiones que tienen ellos para ser campeón. No me queda más que felicitarlo. Estuvimos hablando un rato antes de salir a la cancha, como su amigo lo felicito".

"No le dije nada de lo que debía hacer, es un tipo grande, con personalidad y sabe hacer las cosas de buena manera. Cada uno sabe como llevar las cosas, uno no debe ser invasivo", agregó.

Por último, el bicampeón de América con la Roja felicitó a Coquimbo. "Viene haciendo bien las cosas, hace tiempo no afloja", sostuvo, mientras que sobre el público que le mostraron, comentó: "Agradezco a Rancagua, son cariñosos y respetuosos. Yo venía a ver el partido y no a recibir un homenaje".

PURANOTICIA