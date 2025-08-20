Lluvia obligó a suspender el partido de Cristian Garin por la segunda ronda de la qualy del US Open

Luego de su sólido estreno en la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada, Cristian Garin (127° del ranking ATP) enfrentó al argentino Marco Trungelliti (183°) por la segunda ronda de las clasificatorias.

Sin embargo, el chileno y el trasandino apenas alcanzaron a jugar cerca de 37 minutos antes de que una intensa lluvia cayera sobre la ciudad de Nueva York y obligara a detener un encuentro que hasta entonces estaba 4-3 a favor de "Gago" en el primer set.

Fueron pasando las horas hasta que en el transcurso de la tarde, la organización optó por suspender definitivamente los compromisos, los cuales fueron reagendados para este jueves.

Así las cosas, el "Tanque" y Trungelliti retomarán las acciones en el segundo turno, es decir, a eso de las 13:00 horas.

En caso de derrotar al oriundo de Santiago del Estero, el ariqueño buscará su boleto para el cuadro principal del major estadounidense ante el ganador de la llave entre el local Andres Martin (280°) y el español Pablo Llamas Ruiz (355°).

