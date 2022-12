Lionel Scaloni palpita el partido ante Australia por octavos: "El que piense que será sencillo está equivocado"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, no escondió su felicidad tras la clasificación de los trasandinos a octavos de final del Mundial, luego de superar a Polonia.

Sobre el choque ante los europeos, el entrenador apuntó que "jugamos un buen partido pero nada más. El resultado es lo importante. Puedes perder y la derrota con Arabia aún me duele porque no es la manera que este equipo pierde. No somos candidatos ni favoritos. Seguimos siendo los mismos".

En la misma línea, el estratego aseveró que "estamos satisfechos del partido. No era un partido fácil porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de manera correcta".

"Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan pero ellos no dejan de intentarlo", apuntó el seleccionador que reconoció que "encontraron soluciones por la banda derecha", agregó el adiestrador de la "Albiceleste".

En cuanto a las variaciones en el once inicial a lo largo del torneo, Scaloni explicó que "hay veintiséis que pueden jugar. Hasta hace poco había un equipo de memoria pero ahora tenemos más que nos hacen plantear partido a partido. A veces sale bien. Pensamos en el equipo, no en el individual".

Por último, el DT evitó la efusividad de cara al duelo de la próxima ronda ante Australia y advirtió que "todos los equipos son difíciles y se ha demostrado. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. Jugando incluso bien te pueden ganar. Y eso ocurrió con Arabia".

"Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será sencillo está equivocado", finalizó.

