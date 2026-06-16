Lionel Messi anotó su primer hat-trick en un Mundial en la goleada de Argentina ante Argelia

Argentina comenzó con el pie derecho la defensa de su título en el Mundial con una victoria por 3-0 ante Argelia.

El partido por el debut del grupo J se disputó en el estadio Kansas City de Estados Unidos.

El conjunto Albiceleste contó con un Lionel Messi inspirado que convirtió los tres goles del triunfo, quedando a solo una conquista del récord de Miroslav Klose (16) como máximo anotador en la historia de la Copa Mundial.

Los primeros diez minutos del encuentro fueron frenéticos: al jugador del Inter de Miami y al atacante argelino Fares Chaibi les anularon goles por posición fuera de juego.

El astro argentino anotó el primero de su cuenta tras rematar desde media distancia, venciendo al arquero Luca Zidane a los 17 minutos.

A los 15 minutos del complemento, el "10" anotó el 2-0 luego de que Zidane no pudiera retener un disparo de Alexis Mac Allister. El capitán argentino capitalizó el rebote para estirar la ventaja.

Messi consiguió su primer hat-trick en la competencia a los 76 minutos, tras dejar a un rival en el camino y esquinar su remate para vencer al arquero argelino y sellar la goleada.

(Imagen: FIFA)

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