Limache no pudo mantener la ventaja ante la U y terminó sucumbiendo en guerra de goles

Fue uno de los partidos más intensos del torneo el que brindaron Universidad de Chile y Deportes Limache en el estadio Santa Laura. Y el marcador lo dice todo: 4-3 en favor de los azules que siguen bregando por clasificar a la Copa Libertadores 2026 junto a Universidad Católica y O´Higgins, este último, su próximo rival en la Liga de Primera.

Los dirigidos de Víctor Rivero, en todo caso, fueron rivales de peso para la U.

La cuestionable conformación de la defensa azul con Israel Poblete ejerciendo como zaguero central junto a Franco Calderón y Matías Zaldivia, tuvo costos altos para Universidad de Chile en los primeros minutos de juego.

De hecho, al minuto, el cuadro limachino tuvo una opción que fue conjurada por el arquero Gabriel Castellón. Pero a los 11’ y 14’ el tema no dio para más porque Luis Guerra estaba prendido y con asistencias suyas Bastián Silva primero, y Facundo Pons, después, liquidaron la endeble resistencia de la zaga azul.

La U estaba ahí con los brazos abajo. De hecho, Guerra pudo hacer el 3-0 pero falló en la decisión final. Sin embargo, la inercia azul de ir hacia adelante y de Limache de apostar todo el repliegue y a la salida en contrataque, le dio a la U la opción de acercarse e incluso de acortar las cifras con un penal ejecutado por el infalible Charles Aránguiz poco antes del término del primer tiempo.

Y luego del entretiempo, todo cambió en favor de la U. El ingreso de Maximiliano Guerrero, el mejor nivel de Javier Altamirano y, en especial, lo prendido que se vio a Leandro Fernández, terminaron por aniquilar a Limache que no pudo mantener un resultado que pudiera darle respiro en su batalla por no descender.

Universidad de Chile (4)

Gabriel Castellón; Israel Poblete, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz (Maximiliano Guerrero, 46’), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda (Felipe Salomoni, 86’); Javier Altamirano (Flavio Moya, 92’); Lucas di Yorio (Rodrigo Contreras, 76’) y Leandro Fernández (Nicolás Guerra, 76’). DT: Gustavo Álvarez.

Limache (3)

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco (Agustín Arce, 73’), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz (Luis Felipe Hernández, 86’); Francisco Romero, Misael Llantén; César Pinares (Danilo Catalán, 86’); Luis Guerra, Facundo Pons y Bastián Silva (Felipe Fritz, 68’). DT: Víctor Rivero.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: Santa Laura.

Goles: Bastián Silva (L, 11’), Facundo Pons (L, 14’ y 64’), Charles Aránguiz (U, 38’), Leandro Fernández (U, 46’ y 66’), Javier Altamirano (U, 55’).

Árbitro: Felipe González.

Público: 14.082 personas.

