Deportes Limache busca dar caza a Colo Colo en el liderazgo de la Liga de Primera

Deportes Limache dejó hace rato de ser un equipo sorpresa y en la Liga de Primera es hoy una de las escuadras que derechamente está peleando en la zona alta de la tabla.

De hecho, la escuadra de Víctor Rivero este sábado puede darle caza a Colo Colo en el liderazgo -tiene 21 puntos contra 24 de los albos que juegan este domingo ante Ñublense- para así seguir elevando su candidatura al título cuando la primera rueda del campeonato está en su fase final.

La tarea para los limachinos, en todo caso, no será fácil porque su rival será Universidad Católica, cuadro al que recibirá en el estadio Lucio Fariña de Quillota a partir de las 20 horas de este sábado.

Para los cruzados -que mostrarían hoy en su formación titular el regreso de Gary Medel por el suspendido Jhojan Valencia- el encuentro también es de vital importancia porque tiene 17 puntos y en las últimas fechas se ha ido alejando de la punta.

La jornada sabatina de la fecha 12 de la Liga de Primera se iniciará este sábado a las 17.30 horas con el duelo entre O’Higgins (19 puntos) y Universidad de Concepción (14).

PURANOTICIA