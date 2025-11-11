Limache asegura su cupo en la final de la Copa Chile luego que se rechazara la denuncia de La Serena

Un durísimo revés recibió Deportes La Serena en su afán de clasificarse a la final de Copa Chile por secretaría, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazara la acusación en contra de Deportes Limache.

En su denuncia, el cuadro "granate" sostenía que su rival incumplió la norma del minutaje sub-23 en el duelo de vuelta, el cual ganó el "Tomate Mecánico" por 6-1 y por lo mismo, exigía que se anulara el resultado, dándolos por ganadores del partido por 3-0, lo que les daría el paso a la definición del certamen.

Sin embargo, el elenco rojinegro se defendió señalando que contaba con autorización de la ANFP para la bonificación de minutaje del seleccionado nacional Agustín Arce, quien había sido convocado por la Roja para un amistoso ante Perú que tuvo lugar un par de días antes del cruce con los "papayeros".

Finalmente, el Tribunal le dio la razón al combinado de la región de Valparaíso, argumentando en el fallo que "se observa que existió diligencia y buena fe en el actuar del Club Deportes Limache, toda vez que ante la poca claridad y especificidad que existe en las Bases de la competencia, respecto a cuándo se entiende que un jugador no puede participar por su club por haber sido citado a alguna selección nacional, formuló la pregunta a la autoridad a quien, efectivamente, debía hacer la consulta".

De esta manera, el conjunto "tomatero" timbró oficialmente su paso a la final del certamen, donde se medirá con Huachipato buscando un título inédito para ambas escuadras.

PURANOTICIA