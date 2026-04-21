Leporati y el próximo desafío de la Sub 17: “Ahora, aspiramos a preparar un Mundial”

Luego de asegurar su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría, la delegación de la Selección chilena Sub 17 aterrizó en el país durante la jornada del lunes. Tras su participación en el Sudamericano de Paraguay, el estratega del combinado nacional juvenil, Ariel Leporati, aprovechó la instancia para hacer un balance de lo exhibido en el certamen guaraní.

En diálogo con radio ADN, el DT valoró el hito conseguido por sus dirigidos. "Estamos muy contentos, muy satisfechos. El primer objetivo que teníamos en este Sudamericano era poder clasificarnos al Mundial de manera consecutiva con esta categoría. Iba a ser muy difícil, era un grupo extremadamente parejo, pero ahora estamos de vuelta con ese logro", manifestó el entrenador.

Al analizar la recta final del torneo, instancia en la que la Roja culminó en la quinta posición luego de derrotar a Uruguay, el adiestrador profundizó en la evolución de la escuadra: "Muchas veces, con el correr de los torneos, uno va armando los equipos. El equipo que a veces uno piensa en el primer partido no termina siendo el del último por lesiones, cansancio y rendimiento. Es muy importante terminar el último partido de la mejor forma para quedarnos con mejores sensaciones, aspirando a lo que viene, que es preparar un Mundial".

Finalmente, respecto a la posibilidad de incorporar futbolistas que no fueron citados para este torneo continental, así como a jugadores chilenos nacidos fuera del país, Leporati detalló los pasos a seguir. "Es una garantía que vamos a tener una preparación interesante y buena. Ahora sí vamos a bajar los entrenamientos un par de semanas con esta categoría. Lo que queremos hacer es poder visualizar jugadores que no hayan estado en el Sudamericano, poder evaluarlos y después, ya después de la fecha FIFA de junio, volver con los microciclos y con todos los partidos y las giras que vamos a tener", concluyó.

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