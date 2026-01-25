Leonardo Valencia fija meta internacional en Deportes Concepción: “Queremos pelear por copas”

Deportes Concepción finalizó este sábado su participación en la Serie del Río de la Plata con una derrota por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, aunque el plantel quedó con buenas sensaciones pensando en el inicio de la Liga de Primera 2026.

Tras el compromiso, el volante Leonardo Valencia, uno de los principales refuerzos del equipo penquista y figura del torneo pasado con Audax Italiano, valoró el proceso de armado que atraviesa el club en esta nueva etapa.

“El equipo se está formando, con muchos jugadores nuevos”, explicó el mediocampista, agregando que esperan captar pronto la idea del entrenador y consolidar rápidamente el funcionamiento colectivo dentro de la cancha.

Valencia destacó además que los refuerzos están construyendo un buen ambiente, afirmando que “los que llegamos estamos armando un buen grupo”, con futbolistas de experiencia y categoría, lo que alimenta la ilusión de una temporada competitiva.

Si bien el jugador reconoció que el objetivo principal debe ser mantener la categoría, dejó claro que no renunciará a la ambición: “Tenemos la convicción de pelear por copas internacionales”, sentenció el goleador lila.

PURANOTICIA